Gazi'ye doğru I Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları tamamlandı: Erkek Tay Deneme'de sürpriz isim zafere ulaştı

Gazi Koşusu'na giden yoldaki ilk duraklardan olan Erkek Tay Deneme Koşusu'nda zaferin adı Madras oldu.

3 yaşlı erkek safkan İngiliz tayları için Triple Crown'ın ilk ayağını teşkil eden yarış 1600 metre mesafe çim pistte koşuldu.

69. Erkek Tay Deneme Koşusu'nda, İhsan Erten'in sahibi olduğu Madras, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde 1.36.21'lik dereceyle zafere uzandı.

Emine Erten yetiştirmesi, Bünyamin Polat'ın antrenörlüğünü üstlendiği doru erkek tay elde ettiği yarış hayatının ilk G1 startını zaferle noktalamayı başarırken, bu neticeyle birlikte toplamda 8. galibiyetini kazanmış oldu.

Madras ayrıca yarış hayatındaki ilk çim pist zaferini de elde etmiş oldu.

YARIŞIN FAVORİSİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Müthiş bir mücadeleye sahne olan koşuda jokeyi Akın Sözen idaresinde boy gösteren Dragon Flame pistten ikincilikle ayrılırken, koşunun ve ilerleyen zamanlarda yapılacak 97. Gazi Koşusu'nun favorisi olarak gösterilen Blue Sunset Ayhan Kurşun ile üçüncülük elde etti. J

okeyi Vedat Abiş idaresinde start alan Zizka dördüncü olurken, Wolf Seyfo Selim Kaya ile beşinci olarak koşuyu tamamladı. Yılın ilk klasiğinde farklar ise Boyun - 2 Boy - Burun - 2,5 Boy şeklinde oluştu.

DİŞİ TAY DENEME SAAT 18'DE

Dişi tayların Gazi'ye giden yoldaki ilk duraklarından biri olan Dişi Tay Deneme Koşusu da saat 18.00'de yapıldı. Günün 10. ve son koşusunda, yılın en iyi 3 yaşlı Dişi İngiliz safkanlar 1600 metre çim pistte start aldı.

Koşunun favori ismi olan Ayhan Kurşun idaresindeki 5 numaralı Giz, yarışı kazanan isim oldu.

Giz'in yarış derecesi ise 1.36.97 oldu.

Gülizar Yanık'ın sahibi olduğu, Casım Katı'nın antrenörlüğünü yaptığı Giz, bu koşuyla birlikte 3'üncü grup yarışını kazanmayı başardı.

Giz, daha önce de G2 Sakarya Koşusunu ve G2 S.İ.A.Y. VE SAH.DER. koşularını jokeyi Ayhan Kurşun ile birinci tamamlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem