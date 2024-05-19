Gazi'ye doğru I Erkek Tay Deneme Koşusu'nda zaferin adı Madras: Favoriyi devirdi, sürpriz yaptı

Gazi Koşusu'na giden yoldaki ilk duraklardan olan Erkek Tay Deneme Koşusu'nda zaferin adı Madras oldu.

3 yaşlı erkek safkan İngiliz tayları için Triple Crown'ın ilk ayağını teşkil eden yarış 1600 metre mesafe çim pistte koşuldu.

69. Erkek Tay Deneme Koşusu'nda, İhsan Erten'in sahibi olduğu Madras, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde 1.36.21'lik dereceyle zafere uzandı.

Emine Erten yetiştirmesi, Bünyamin Polat'ın antrenörlüğünü üstlendiği doru erkek tay elde ettiği yarış hayatının ilk G1 startını zaferle noktalamayı başarırken, bu neticeyle birlikte toplamda 8. galibiyetini kazanmış oldu.

Madras ayrıca yarış hayatındaki ilk çim pist zaferini de elde etmiş oldu.

YARIŞIN FAVORİSİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Müthiş bir mücadeleye sahne olan koşuda jokeyi Akın Sözen idaresinde boy gösteren Dragon Flame pistten ikincilikle ayrılırken, koşunun ve ilerleyen zamanlarda yapılacak 97. Gazi Koşusu'nun favorisi olarak gösterilen Blue Sunset Ayhan Kurşun ile üçüncülük elde etti. J

okeyi Vedat Abiş idaresinde start alan Zizka dördüncü olurken, Wolf Seyfo Selim Kaya ile beşinci olarak koşuyu tamamladı. Yılın ilk klasiğinde farklar ise Boyun - 2 Boy - Burun - 2,5 Boy şeklinde oluştu.

DİŞİ TAY DENEME SAAT 18'DE

Dişi tayların Gazi'ye giden yoldaki ilk duraklarından biri olan Dişi Tay Deneme Koşusu da bugün saat 18:00'da koşulacak.

Kaynak: Gerçek Gündem