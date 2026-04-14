Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi.

GAZİANTEP FK RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Gaziantep FK’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘’Gaziantep Futbol Kulübümüz’de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız’’

'İSTİFA EDİYORUM' DEYİP ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Terbiyesizlik yapıldı bana, hepsini sineye çektim. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." şeklinde konuştu.

MHK'YA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Burak Yılmaz basın toplantısında; "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kötü, hakemler kötü. MHK Başkanı niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez." dedi.

'BENİ SUSTURMAK İÇİN BUNU YAPTILAR'

Yılmaz sözlerinin devamında; “Bu TFF Başkanı ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler. Birileri artık konuşsun. Kimse bana 'bahis oynamış' diyemez. Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yı doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. 'Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım' diye konuşuyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi