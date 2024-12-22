Gaziantep FK, Antalyaspor'a Acımadı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kacper Kozlowski ve 66. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Murat Temel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Salem M'Bakata, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, N'diaye, Kacper Kozlowski (Ogün Özçiçek dk. 67), David Okereke (Christopher Lungoyi DK. 75), Maxim (Quentin Duabin dk. 87), Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 87)

Yedekler: Halil Bağcı, Furkan Soyalp, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Mustafa Doğru

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Taha Osman Özmert dk. 83), Veysel Sarı, Thalisson Da Silva, Bünyamin Balcı (Abdurrahim Dursun dk. 78), Oleksandr Petrusenko (Erdal Rakip dk. 46), Jakup Kaluzinski, Soner Dikmen, Van De Streek, Moussa Djenepo (Braian Samudio dk. 46), Adolfo Gaich (Andros Townsend dk. 67)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Hasan Ürkmez, Deni Milosevic, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex De Souza

Goller: Kacper Kozlowski (dk. 41), Maxim (dk. 66) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Erdal Rakip (dk. 87) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Deian Sorescu (Gaziantep FK) Abdurrahim Dursun, Oleksandr Petrusenko, Erdal Rakip (Antalyaspor)

Kaynak: İHA