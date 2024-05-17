Gazeteciyi tehdit etmişti: Juventus, Allegri'yi görevden aldı

Juventus, İtalya Kupası finali sonrası bir gazeteciye tehdit ve hakaretlerde bulunan teknik direktör Allegri'nin görevden alındığını duyurdu.

Gazeteciyi tehdit etmişti: Juventus, Allegri'yi görevden aldı

Juventus, İtalya Serie A'da sezonun bitmesine 2 maç kala teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdı.

Ligdeki son 5 maçından beraberlike ayrılan Juventus, önceki gün Atalanta'yı 1-0 yenerek İtalya Kupası'nı kazanmasına rağmen Allegri'nin görevine son verildiğini duyurdu.

İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamla "İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında kulübün değerleriyle ve onu temsil edenlerin benimsemesi gereken davranışlarla bağdaşmayan bazı davranışlar" nedeniyle yolların ayrıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kupa töreninin ardından basın toplantısına katılan 5 Massimiliano Allegri, İtalyan gazetesi Tuttosport'un genel yayın yönetmeni Guido Vaciago ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Guido Vaciago ile tartışan Allegri, ağır küfürler ettiği gazeteciyi tehdit etmişti.


Allegri, ayrıca maç sonu oyuncularıyla şampiyonluk kutlaması yaşarken Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'ye kameraların önünde tepki göstermişti.

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