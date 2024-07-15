Galatasaraylıları Heyecanlandıran İddia: İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan Ayrılığına İzin Verildi
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılmasına izin verildiği iddia edildi.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılmasına izin verildiği iddia edildi.
İspanyol spor gazetesi Sport'un haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İlkay Gündoğan ile geleceği hakkında görüşecek. Görüşmede İlkay Gündoğan'ın ayrılmak istemesi durumunda, Barcelona gelen teklifleri değerlendirecek.
Yapılan görüşmenin ardından İlkay ayrılmak isterse İspanyol devinin gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
Barcelona'da 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.