Galatasaraylı Yönetici Trafik Kazası Geçirdi!

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Demircan, sağ kolundaki kırık sebebiyle operasyon geçirdi.

REHABİLİTASYON SÜRECİNE GİRDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği ve Demircan'ın rehabilitasyon sürecine girdiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."