Galatasaray'ın, Zalgiris'i eleme durumunda muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Zalgiris Vilnius’ı geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

LUDOGORETS BULGARİSTAN LİGİNİ ZİRVEDE BİTİRDİ

Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi’ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena’da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge’ün yolunu tuttu.

OLİMPİA BULGARİSTAN LİGİNİ ZİRVEDE BİTİRDİ

Slovenya Ligi’ni ilk sırada tamamlayan Olimpia Ljubljana kupaya uzanan takım olurken, Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunan 16 bin 38 kişi kapasiteli Stozice Stadyumu’nda oynamaktadır. Geçen sezon 13 golle takımın en golcü futbolcusu 31 yaşındaki Bosnak orta saha oyuncusu Mario Kvesic, diğer bir Sloven takımı NK Celje’ye transfer oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem