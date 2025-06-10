Galatasaray'ın Yıldızına Taraftardan Anlamlı Hediye!

Türk milli takımı ve Galatasaray'da forma giyen voleybolcu Alexia Carutasu, 22. yaşına bastı. Milli pasör çaprazı için sarı-kırmızılı taraftardan çok anlamlı bir doğum günü hediyesi geldi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Galatasaray'ın Yıldızına Taraftardan Anlamlı Hediye!
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen pasör çaprazı Alexia Carutasu, Filenin Sultanları'na katılarak Milletler Ligi (VNL) turnuvasının ilk etaptaki maçlarında fırtınalar estirdi. Turnuvada toplam 91 sayı kaydederek rekor kıran Romanya asıllı genç yıldız, tüm ülkeler arasında en skorer oyuncu oldu.

Başarılı voleybolcu turnuvanın ilk haftasını, 8 Haziran'daki Çin maçında 38 sayı aldığı bir performansla tamamladı. Milletler Ligi'nin İstanbul'da oynanacak ikinci etabı için İstanbul'a dönen Filenin Sultanları'na tebrik yağarken, Alexia Carutasu da izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada gündeme giren milli yıldız hakkında pek çok paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın Yıldızına Taraftardan Anlamlı Hediye! - Resim : 1

'İLHAM VEREN BİRİNE EN ANLAMLI HEDİYE'

Milli takıma başarılı bir performansla giriş yapan Alexia Carutasu, turnuvanın ilk haftasını mutlu bir şekilde tamamlarken 10 Haziran olan doğum günü de ayrı bir mutluluk yaşadı. 22. yaşına basan milli voleybolcu için Galatasaray taraftarından şık bir jest geldi. Annesi veya babası hayatta olmayan çocuklara eğitim veren Darüşşafaka için bağışta bulunan sarı-kırmızılı taraftar, bu hediyelerini Carutasu ile paylaştı.

Galatasaray'ın Yıldızına Taraftardan Anlamlı Hediye! - Resim : 2

Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda "Senin gibi ilham veren biri için en anlamlı hediye, bir çocuğun hayatına dokunmaktı. Doğum gününde senin adına Darüşşafaka’ya bağış yaptık. Nice yaşların sağlıkla, başarıyla ve umutla geçsin. İyi ki varsın, nice mutlu yıllara!" ifadelerine yer verdi. Bu jest kısa sürede sosyal medyada birçok beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları Alexia Carutasu'nun doğum gününü kutladı.

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