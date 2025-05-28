Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi’nde geçen sezon Galatasaray Daikin’de forma giyen Katarina Dangubic resmen VakıfBank’a transfer oldu. Sarı-siyahlıların kadrosuna kattığı Sırp smaçörün kariyerinde milli takım ile bir dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.