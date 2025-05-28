Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları arasında yer alan Katarina Dangubic, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'a transfer oldu.

Kaynak: DHA

Galatasaray VakıfBank
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Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi’nde geçen sezon Galatasaray Daikin’de forma giyen Katarina Dangubic resmen VakıfBank’a transfer oldu. Sarı-siyahlıların kadrosuna kattığı Sırp smaçörün kariyerinde milli takım ile bir dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

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Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı - Resim: 2

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Sırp smaçör Katarina Dangubic’i kadrosuna kattı.

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Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı - Resim: 3

Dangubic, Sırbistan’da başladığı kariyerinde Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formaları giydi ve son olarak Sultanlar Ligi’nde Galatasaray Daikin’de forma giydi.

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Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı - Resim: 4

Milli takım formasıyla 2022’de dünya, 2019’da da Avrupa şampiyonu olan Dangubic, kulüp takımlarıyla da 4 kez Sırbistan Ligi şampiyonu olmayı başardı.

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Galatasaray'ın Yıldızı Yuvadan Uçtu, Resmen Açıklandı - Resim: 5

Bireysel olarak da birçok başarının altına imza atan Dangubic, Polonya ve Sırbistan liglerinde en iyi smaçör seçildi.

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