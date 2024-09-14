Galatasaray'ın Yeni Yıldızları, Taraftara 3'lü Çektirdi

Galatasaray'ın yeni transferleri Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, taraftara 3'lü çektirdi.

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Galatasaray'ın Yeni Yıldızları, Taraftara 3'lü Çektirdi

Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3’lü çektirdi. Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla yendi. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Galatasaray'ın yeni futbolcuları Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai taraftarların isteğini kırmadı ve ayrı ayrı 3'lü çektirdi.

Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribünlere çıkarak taraftarların arasına dahil oldu.

Kaynak: İHA

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