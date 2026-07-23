Galatasaray'ın Transfer Listesindeydi... Matviy Ponomarenko Yeni Takımına İmzayı Attı

Transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen son şampiyon Galatasaray'a, bir süredir gündemde olan Matviy Ponomarenko transferinde kötü haber geldi. Ukraynalı golcünün kulübü Dinamo Kiev, genç oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

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Galatasaray'ın Transfer Listesindeydi... Matviy Ponomarenko Yeni Takımına İmzayı Attı
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'a, santrfor transferi için gündeminde yer alan Matviy Ponomarenko'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonuna bağlı kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürülen Ukraynalı golcü, kulübü Dinamo Kiev ile yeni sözleşme imzaladı.

NİKAH TAZELEDİ

Dinamo Kiev, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Matviy'i tebrik ediyoruz! Taraftarlarımızı golleriyle sevindirmeye, beyaz-mavililerle birlikte zaferler kazanmaya ve yeni kupalar elde etmeye devam etmesini diliyoruz."

Galatasaray'ın Transfer Listesindeydi... Matviy Ponomarenko Yeni Takımına İmzayı Attı - Resim : 1

LİGE DAMGA VURDU

Matviy Ponomarenko, geride kalan sezonda Dinamo Kiev formasıyla ligde 15 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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