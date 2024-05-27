Galatasaray'ın Süper Lig zaferi görkemli kutlamalarla taçlandı

GÖKYÜZÜNDE DROMLALAR IŞIK GÖSTERİSİ

Stat içinde kurulan dev sahne etrafında beğeni toplayan bir ışık şovuna da imza atıldı. Erkek futbol takımının kazandığı kupaların törenine geçildiği sırada devreye dronlar girdi.

Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu. Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.

Taraftarın coşkusunun yükseldiği gösteride Galatasaray'ın Süper Lig'de bir adım uzakta olduğu 25. şampiyonluk ve formasına takmak için gün saydığı 5. yıldız hedefi vurgulandı.

Gösterinin sonunda stadın üzerinde 24. şampiyonluk bayrağı açıldı.