Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu

Galatasaray stadının ismi 'Rams Park' olarak değiştirildi.

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Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu - Resim: 1

Galatasaray, tarihi şampiyonluğun ardından sponsorluk anlaşmalarını artırarak önemli gelir elde etti. 15 günde 580 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, stat ismini de taraftar oylaması sonucunda “Rams Park” olarak değiştirdi.

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Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu - Resim: 2

Galatasaray, geçen sezon kazandığı şampiyonluğun ardından hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarını sürdürüyor. 

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Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu - Resim: 3

Kadrosuna yeni yıldızlar katmak için büyük çaba harcayan sarı-kırmızılılar, sponsorluklar konusunda da başarılı adımlar attı.

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Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu - Resim: 4

Bunun bir adımı olarak da yönetim, sponsorluk anlaşmalarına eğildi. 27 Haziran'dan bu yana açıklanan dört işbirliğiyle adeta para basıldı. Stadın ismi değişti.

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