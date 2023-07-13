Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu
Galatasaray stadının ismi 'Rams Park' olarak değiştirildi.
Galatasaray, tarihi şampiyonluğun ardından sponsorluk anlaşmalarını artırarak önemli gelir elde etti. 15 günde 580 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, stat ismini de taraftar oylaması sonucunda “Rams Park” olarak değiştirdi.
Galatasaray, geçen sezon kazandığı şampiyonluğun ardından hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosuna yeni yıldızlar katmak için büyük çaba harcayan sarı-kırmızılılar, sponsorluklar konusunda da başarılı adımlar attı.
Bunun bir adımı olarak da yönetim, sponsorluk anlaşmalarına eğildi. 27 Haziran'dan bu yana açıklanan dört işbirliğiyle adeta para basıldı. Stadın ismi değişti.