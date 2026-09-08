Galatasaray'ın Sporting Maçı Kadrosu Belli Oldu: 4 Eksik Var
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Günay Güvenç, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Bright Osayi-Samuel Singo, kadroda yer almadı.
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Şampiyonlar Ligi’nde yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a konuk olacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Günay Güvenç, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Bright Osayi-Samuel Singo kadroda yer almadı.
GALATASARAY’IN SPORTİNG MAÇI KADROSU
Galatasaray’ın Sporting Lizbon karşılaşması için belirlenen kamp kadrosu şu şekilde:
Kaynak: Haber Merkezi
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