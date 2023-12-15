Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kesinleşti: İtalyan devi listede!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.

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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kesinleşti: İtalyan devi listede!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri artık kesinleşti.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

18 Aralık'ta çekilecek kura çekiminin ardından rakipler belli olacak. Galatasaray'ın play-off turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak.

ALMANYA
- Freiburg
FRANSA
- Marsilya
FRANSA
- Rennes
FRANSA
- Toulouse
İTALYA
- Roma

PORTEKİZ
- Sporting
AZERBAYCAN
- Karabağ
ÇEKYA
- Sparta Prag

Etiketler
Galatasaray
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