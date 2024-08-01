Galatasaray'ın McTominay Teklifi Ortaya Çıktı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği McTominay için verdiği teklif ortaya çıktı. Galatasaray ve Manchester United'ın konuştuğu bonservis bedeli arasında ise yüksek bir uçurum bulunuyor.

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Galatasaray'ın McTominay Teklifi Ortaya Çıktı

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, orta sahayı güçlendirmek için harekete geçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün Manchester United’in yıldızı Scott McTomninay için kesenin ağzını açtığı iddia edilirken, İngiliz ekinin istediği rakam da belli oldu.

Rudy Galetti'nin haberine göre, Galatasaray’ın İskoç orta saha oyuncusu için Manchester United'a 15 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Ancak Kırmızı Şeytanlar’ın oyuncu için 25 milyon Euro bonservis beklediği belirtildi.

İki kulübün anlaşamaması durumunda sarı-kırmızılı ekibin alternatiflere yöneleceği bildirildi.

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