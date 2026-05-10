Galatasaray'ın Kasası Doldu Taşacak: Şampiyonluk Sonrası Dev Kazanç

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. zaferini elde etti.

Toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, önemli bir geliri de kasasına koymayı garantiledi.

SÜPER LİG GELİRLERİ

Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.

24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar sahada 256 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan 2 maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 20 milyon TL daha artacak.

LİG ŞAMPİYONLUĞU KASAYA YARAYACAK

Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.

Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.

DEVLER LİGİNDEN ADINA YAKIŞIR GELİR

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Cimbom'a en büyük gelir ise üst üste 2. kez doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek.

Galatasaray, Devler Ligi'ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak.

Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle bu miktarın 30 milyon Euro bandını (1 milyar TL'nin üzeri) aşması bekleniyor.

MAĞAZA GELİRİ BEKLENTİSİ

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazada satışların artması ön görülüyor.

TOPLAM GELİR 3 MİLYAR LİRAYA DAYANABİLİR

Ayrıca Cimbom'un mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan şampiyonluk bonuslarının da devreye girmesi bekleniyor.

Böylelikle Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk gelirinin, 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi