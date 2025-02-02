Galatasaray'ın Gaziantep Kadrosu Belli Oldu! Eksikler Dikkat Çekti

Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlıklar nedeniyle de pek çok eksik bulunuyor.

Galatasaray'ın Gaziantep Kadrosu Belli Oldu! Eksikler Dikkat Çekti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı ve uçakla müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e gitti.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda tedavileri devam eden Mauro Icardi ile Kerem Demirbay dışında aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün yer almadı.

Galatasaray'ın Gaziantep Kadrosu Belli Oldu! Eksikler Dikkat Çekti - Resim : 1

Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson de muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

Kaynak: İHA

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