Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Batshuayi İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi bugün İstanbul'a geliyor.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden kaptığı Michy Batshuayi’yi bugün İstanbul’a getiriyor.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Belçikalı golcü bugün saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.
Galatasaray’ın Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma imzaladığı bildirilmişti.
Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gole imza atarken, 5 de asist katkısında bulunmuştu.
Transferin neticelenmesi halinde Batshuayi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen ilk yabancı futbolcu olacak.
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