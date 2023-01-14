Galatasaray'ın eski oyuncusu Kostas Mitroglou futbolu bıraktı

Kariyerinde Olympiakos, Fulham, Benfica, Marsilya, PSV Eindhoven ve Galatasaray gibi önemli takımların formalarını terleten ve son olarak Yunan ekibi Aris Selanik'te oynayan Konstantinos Mitroglou, profesyonel futbola veda ettiğini açıkladı.

Futbola Almanya'da başlayan 34 yaşındaki Yunan golcü bundan sonraki yaşamında ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek Almanya'ya döndüğünü ve Amatör ligde mücadele eden SpVgg Rheurdt-Schaephuysen'de futbol hayatına amatör seviyede, hobi olarak devam edeceğini açıkladı.

Kulüp düzeyinde 9 farklı takımın formasıyla 415 resmi maça çıkıp 184 gol kaydeden ve 36 asist yapan Mitroglou, Yunanistan Milli Takımı formasıyla da 65 maçta 17 gol - 6 asistlik performans ortaya koyarak ülke futbol tarihinin en golcü 10 oyuncusu arasında adını yazdırdı.