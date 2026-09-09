Galatasaray'ın Devler Ligi Mesaisi Başladı: Lizbon'da Karşılıklı Goller
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Sporting deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.
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Galatasaray, 6'ncı dakikada 1-0 öne geçti. Jakobs'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında rakip savunma topu uzaklaştıramadı, karambolde sahneye çıkan Torreira topu ağlara yolladı.
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
Sporting, 27'nci dakikada Catamo'yla skoru eşitledi: 1-1.
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Sporting, penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçti.
Sporting, serbest vuruştan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 3-1.
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