Galatasaray'ın Devler Ligi Mesaisi Başladı: Lizbon'da Karşılıklı Goller

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Sporting deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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Galatasaray'ın Devler Ligi Mesaisi Başladı: Lizbon'da Karşılıklı Goller
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Galatasaray, 6'ncı dakikada 1-0 öne geçti. Jakobs'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında rakip savunma topu uzaklaştıramadı, karambolde sahneye çıkan Torreira topu ağlara yolladı.

Sporting, 27'nci dakikada Catamo'yla skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Sporting, penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Sporting, serbest vuruştan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 3-1.

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