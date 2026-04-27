Galatasaray'ın Derbi Galibiyeti Manşetleri Süsledi: Aslan Fener'i 7 Bitirdi

Lider Galatasaray, Süper Lig’in düğümünü çözecek derbide Fenerbahçe’yi kendi sahasında 3-0’lık skorla geçti ve resmi olmasa da şampiyonluğunu ilan etti.

TALİSCA'NIN KAÇIRDIĞI PENALTI KIRILMA NOKTASI OLDU

Sarı-kırmızılıların baştan sonra önde götürdüğü maçın kırılma anlarından biri ise 13. dakikada Talisca’nın kaçırdığı penaltı oldu. Öne geçme fırsatını tepen Fenerbahçe maçın geri kalanında ciddi bir üstünlük göstermezken, Galatasaray, 40. Dakikada Osimhen’le bulduğu golle öne geçti.

SON NOKTAYI TORREİRA KOYDU

İkinci yarıda Yunus’un yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasına gösterirken, Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson, hakem Yasin Kol ile girdiği tartışma sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Barış Alper penaltından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. Maça son noktayı ise 83. dakikada attığı golle Torreira koydu.

FENERBAHÇE İKİNCİLİĞİ DE ZORA SOKTU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 74’e çıkartırken, Fenerbahçe 67 puanda kalarak şampiyonluk umutlarını başka bir bahara bıraktı. Öte yandan, Trabzonspor bugün Konyaspor deplasmanından alacağı bir galibiyetle puanının 68’e yükselterek ikinci sıraya yerleşme fırsatını da ele geçirmiş oldu.

Süper Lig’in kaderini belirleyen dev derbi yazılı basında da geniş yankı buldu.

İşte o manşetlerden bazıları:

‘ŞAMPİYON YÜKLENİYOR…’

Fanatik gazetesi, “Şampiyon yükleniyor…” manşetiyle çıkarken, maçın kırılma anı olarak Talisca’nın 13. Dakikada kaçırdığı penaltıya dikkat çekti. Fanatik, maçın en çok konuşulan ismini ise hakem Yasin Kol olarak belirtti.

‘FENERBAHÇE’Yİ İKİ BREZİLYALISI YAKTI’

Fotomaç gazetesi ise “Şampiy..” başlığını atarken, Fenerbahçe’yi derbide iki Brezilyalısı, Talisca ve Ederson’un yaktığına dikkat çekti.

‘ASLAN 7 BİTİRDİ’

Fotomaç iç manşetinde ise “ASLAN 7 BİTİRDİ” başlığını atarak arada oluşan 7 puanlık farka gönderme yaptı.

‘MEŞALEYİ YAKIN 26 YAKIN’

Takvim spor manşetinde Galatasaray’ın 26. Şampiyonluğuna çok yakın olduğunu belirterek, “Galatasaray sezonun final maçında Fenerbahçe’yi dağıttı” değerlendirmesini yaptı.

‘TEK KOLLU CANAVAR’

Takvim gazetesi ise iç sayfalarında, “Tek kollu canavar” başlığıyla derbide ilk golü atan Osimhen’i överken, “Fenerbahçe’ye karşı tek koluyla oynadı. Derbide açılış golünü attı. Hırsı ve mücadelesiyle yine taraftarlardan büyük alkış topladı” sözleriyle Osimhen’in performansını öne çıkardı.

‘İHANET EDERSON’

Sözcü ise, bir süredir tartışmalı performansıyla Fenerbahçe’de tepkilerin odağı haline gelen; derbide de yediği gol ve kırmızı kartla takımının şampiyonluk şansını tüketen Ederson’u öne çıkardı. Gazete, “13 milyon Euro alan dünyaca ünlü kaleci Fenerbahçe’nin adeta dünyasını kararttı” ifadelerini kullandı.

‘FENER’DEN HARAKİRİ’

Posta gazetesi ise “Fener’den Harakiri, Aslan Yedi Bitirdi” başlığıyla dev derbiyi görürken, puan farkını 7’ye çıkaran Galatasaray’ın üst üste dördüncü şampiyonluğuna çok yakın olduğunu belirtti.

‘ASLAN ZİRVEDE TEK BAŞINA’

Karar gazetesi, ise dev derbinin sonucunu “Aslan zirvede tek başına” manşetiyle okuyucularına sundu.

‘ASLAN FENER’İ 7 BİTİRDİ’

Akşam gazetesi de arada oluşan puan farkına dikkat çekerken, “ 2 golü iptal edilen, 2 penaltı bekleyen Galatasaray; 10 kişi kalan ezeli rakibini üstün futbolla yenerek farkı 7 puan yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

‘ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI’

Milliyet gazetesi ise “Şampiyonluk kutlaması” manşetiyle derbinin sonucunu görürken, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye büyük üstünlük kurduğunu ifade etti. Haberde ayrıca Fenerbahçe’nin ikincilik şansını da zora soktuğuna dikkat çekildi.

