Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Kaynak: AA

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