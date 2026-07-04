Galatasaray'ın 2026-2027 Yeni Sezon Formaları Tanıtıldı! İşte Fiyatı

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Sarı-kırmızı parçalı iç saha forması, koyu gri deplasman forması ve beyaz alternatif formada Galatasaray'ın 5 yıldızı, ilk kez yan yana konumlanıyor.

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı. PUMA tarafından tasarlanan iç saha, deplasman ve alternatif formalar; dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla taraftarların beğenisine sunuldu. Tanıtım filminde; teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMALARININ FİYATI

Yeni sezonun iç saha forması, Galatasaray'ın klasik sarı-kırmızı parçalı tasarımını korurken, formalardan biri 9 bin 499 liralık fiyatıyla dikkat çekiyor. Öte yandan yeni sezon formalarında ilk kez 5 yıldız yan yana konumlandırıldı. Aynı yıldız dizilimi sezonun diğer formalarında da yer alıyor. Deplasman forması koyu gri zemin ve mor yaka detayıyla hazırlanırken, beyaz renkte tasarlanan alternatif formada kollar ve yakada sarı-kırmızı detaylara yer verildi.

İÇ SAHA VE ALTERNATIF FORMALARDA ‘WELCOME TO HELL’ DETAYI

İç saha ve alternatif formaların ensesinde ‘Welcome To Hell’ ifadesi yer alırken, deplasman formasının ensesinde ‘İlklerin ve Enlerin Takımı’ mesajı bulunuyor. Yeni sezon formalarının tamamı hem uzun kollu hem de kısa kollu seçenekleriyle satışa sunulacak.

Kaynak: DHA