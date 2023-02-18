Galatasaray'ın 13 yıllık oyuncusu takımdan ayrıldı

2010 yılından beri Galatasaray'da olan ve U16'dan başlayarak üst takıma kadar yükselen İsmail Çipe'nin 13 yıllık Galatasaray serüveni sona erdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, deneyimli kaleci ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

2010 yılından beri Galatasaray'da olan İsmail Çipe kariyerinde; Buğdaşspor, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor gibi takımların başarısı için ter döktü.