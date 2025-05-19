Galatasaray'ı Takip Eden Fenerbahçeli Kim?
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Söz konusu durumun tepki çekmesi üzerine İsmail, sarı-kırmızılı ekibi apar topar takipten çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, ortalığı karıştıracak bir harekete imza attı. İsmail, sosyal medya hesabından Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı takibe aldı.
Süper Lig’de Galatasaray sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslerken, Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, şahsi Instagram hesabından Galatasaray’ı takibe aldı. Kısa süre içinde söz konusu fotoğraf sosyal medyada yayılırken, İsmail bu hamlesinden geri adım attı ve sarı-kırmızılı ekini takipten çıktı.