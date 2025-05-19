Galatasaray'ı Takip Eden Fenerbahçeli Kim?

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Söz konusu durumun tepki çekmesi üzerine İsmail, sarı-kırmızılı ekibi apar topar takipten çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray'ı Takip Eden Fenerbahçeli Kim? - Resim: 1

Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, ortalığı karıştıracak bir harekete imza attı. İsmail, sosyal medya hesabından Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı takibe aldı.

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Galatasaray'ı Takip Eden Fenerbahçeli Kim? - Resim: 2

Süper Lig’de Galatasaray sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslerken, Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ı Takip Eden Fenerbahçeli Kim? - Resim: 3

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, şahsi Instagram hesabından Galatasaray’ı takibe aldı. Kısa süre içinde söz konusu fotoğraf sosyal medyada yayılırken, İsmail bu hamlesinden geri adım attı ve sarı-kırmızılı ekini takipten çıktı.

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