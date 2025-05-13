Galatasaray'ı Şoke Eden Haber

Süper Lig ekibi Eyüpspor, kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunma oyuncusu Luccas Claro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kaynak: AA

Galatasaray transfer
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Galatasaray'ı Şoke Eden Haber - Resim: 1

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor’da Galatasaray’ın transfer etmek istediği Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro ile sözleşme uzatıldığı açıklandı.

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Galatasaray'ı Şoke Eden Haber - Resim: 2

Eflatun-sarılı ekibin konuya ilişkin açıklamasında, sözleşmelerin ikişer yıllık imzalandığı duyuruldu.

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Galatasaray'ı Şoke Eden Haber - Resim: 3

Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yapmıştı.

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