Galatasaray'ı Şoke Eden Haber
Süper Lig ekibi Eyüpspor, kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunma oyuncusu Luccas Claro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor’da Galatasaray’ın transfer etmek istediği Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro ile sözleşme uzatıldığı açıklandı.
Eflatun-sarılı ekibin konuya ilişkin açıklamasında, sözleşmelerin ikişer yıllık imzalandığı duyuruldu.
Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yapmıştı.