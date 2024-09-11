Galatasaray'ı Karıştıran İddialar: 'Hesabına Bloke Konuldu, Primler Ödenmedi'

İtalya’nın Napoli takımından Victor Osimhen’in transfer edilmesiyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeviren Galatasaray ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Haluk Yürekli, transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray’da yaşanan sorunları gündeme getirdi. Yürekli, geçen sezonun primlerinin ödenmediğini öne sürerken, bir oyuncunun da vergisi ödenmediği için hesabına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu iddia etti.

'BİR OYUNCUNUN HESABINA BLOKE KOYULDU'

Yürekli, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış."

Yürekli açıklamalarının devamında, Galatasaray’a şu eleştirileri getirdi:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."