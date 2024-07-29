Galatasaray'ı Bekleyen Tehlike: Avrupa'dan Men Edilebilir

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, kulübün UEFA karşısında zor duruma düşebileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Avupa'dan men cezası almasının da ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.

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Galatasaray'ı Bekleyen Tehlike: Avrupa'dan Men Edilebilir

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın UEFA’dan Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in geçen haftalarda yaptığı bir konuşmada "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Negatif öz sermayeyi düzeltmenin yolu da yapamazsak zaten büyük bir ihtimalle cezaya muhatap olacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor çok detay veremiyorum” ifadelerini kullanması kafaları karıştırmıştı.

Özbek’in sözünü ettiği cezanın Avrupa kupalarından men edilmek olabileceği iddia edildi. Galatasaray, transferde 9 milyon Euro’ya Jelert’i transfer ederken, gözler 8 numara transferine çevrildi. McTominay, Rios ve Wendel gibi isimler konuşulurken, bu isimlerin maliyetinin en az 15 milyon Euro olacağı ve bu durumun Galatasaray’ı UEFA karşısında zor duruma sokacağı bildirildi.

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