Galatasaray'dan Tepki Çeken Mağlubiyet! 'İstifa' Çağrıları Yükseldi

Türkiye erkek voleybolunun en üst ligi olan SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında, dün akşam derbi maçı oynandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de karşı karşıya geldi ve kıran kırana bir mücadele yaşandı.

İlk seti Fenerbahçe'nin aldığı maçta, Galatasaray'ın atağa geçmesiyle sarı kırmızılı ekip iki set kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette hız kazanıp skoru 2-2 yapan sarı-lacivertli ekip, kafa kafaya giden beşinci sete de noktayı koyan taraf olarak 3-2 ile derbinin kazananı oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarından mağlubiyete tepki geldi. Takımın pasör çaprazı Jean Patry'nin 42 sayı aldığı etkileyici performansını işaret eden taraftar, bu efora karşılık yönetim ve başantrenör Umut Çakır'a sert eleştirilerde bulunarak "istifa" çağrıları yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi