Galatasaray'dan Tepki Çeken Mağlubiyet! 'İstifa' Çağrıları Yükseldi
Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, son olarak erkek voleybolunda tansiyonu yüksek bir derbi izletti. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan kıran kırana mücadelede kazanan 3-2'lik sonuç ve az farkla sarı-lacivertli ekip oldu. Galatasaray taraftarı bu mağlubiyet üzerine yönetim ve antrenöre tepki gösterdi. Sosyal medyadan "istifa" çağrıları yapıldı.
Türkiye erkek voleybolunun en üst ligi olan SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında, dün akşam derbi maçı oynandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de karşı karşıya geldi ve kıran kırana bir mücadele yaşandı.
İlk seti Fenerbahçe'nin aldığı maçta, Galatasaray'ın atağa geçmesiyle sarı kırmızılı ekip iki set kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette hız kazanıp skoru 2-2 yapan sarı-lacivertli ekip, kafa kafaya giden beşinci sete de noktayı koyan taraf olarak 3-2 ile derbinin kazananı oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarından mağlubiyete tepki geldi. Takımın pasör çaprazı Jean Patry'nin 42 sayı aldığı etkileyici performansını işaret eden taraftar, bu efora karşılık yönetim ve başantrenör Umut Çakır'a sert eleştirilerde bulunarak "istifa" çağrıları yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi