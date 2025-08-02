Galatasaray'dan Son Prova Lazio'ya Karşı: RAMS Park'ta Gol Düellosu

Galatasaray, sezonun son provasını İtalyan devi Lazio'nun karşısında yapıyor. Nefes kesecek mücadelenin heyecanı tv100'de yaşanıyor... İşte maçta anbean yaşananlar!

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Galatasaray'dan Son Prova Lazio'ya Karşı: RAMS Park'ta Gol Düellosu
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Süper Lig devi Galatasaray, sezonun son hazırlık maçında Serie A temsilcisi Lazio’yu RAMS Park’ta konuk ediyor.

Dev karşılaşmanın heyecanı tv100’de yaşanıyor.

Takımların ilk 11’leri belli oldu. İşte o isimler!

GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Sane, Sara, Torreira, Lemina, Sallai.

LAZIO: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

İŞTE MAÇTA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

1' Maçta ilk düdük geldi!

10' Galatasaray, Lazio karşısında Lucas Torreira ile eşitliği bozdu.

Serbest vuruşta Sara'nın ortasına arka direkte kafayı vuran Torreira, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

33' Lazio'da Rovella'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cancellieri topu indirdi, Davinson Sanchez'in dizine çarpan top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

40'Galatasaray'da hücumda etkisini gösteren Abdülkerim Bardakcı'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Mandas güçlükle kornere çeldi.

45+1 Zaccagni düzgün bir vuruşla Lazio'yu 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

46' Nefes kesen mücadelede ikinci yarı başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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