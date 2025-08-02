Galatasaray'dan Son Prova Lazio'ya Karşı
Galatasaray, sezonun son provasını İtalyan devi Lazio'nun karşısında yapıyor. Nefes kesecek mücadelenin heyecanı tv100'de yaşanıyor... İşte maçta anbean yaşananlar!
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Süper Lig devi Galatasaray, sezonun son hazırlık maçında Serie A temsilcisi Lazio’yu RAMS Park’ta konuk ediyor.
Dev karşılaşmanın heyecanı tv100’de yaşanıyor.
Takımların ilk 11’leri belli oldu. İşte o isimler!
GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Sane, Sara, Torreira, Lemina, Sallai.
LAZIO: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
İŞTE MAÇTA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
1' Maçta ilk düdük geldi!
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
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