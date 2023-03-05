Galatasaray'dan son gün bombası: 'Icardi'yi bile unutturacak, taraftar deliye dönecek'

Süper Lig'de topladığı 54 puanla lider durumda bulunan ve bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaptığı transfer hamleleriyle de adından söz ettirmeyi başarırken, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası normal şartlarda 12 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında belirlenen ara transfer dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.