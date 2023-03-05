Galatasaray'dan son gün bombası: 'Icardi'yi bile unutturacak, taraftar deliye dönecek'
Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5 Mart tarihine kadar uzatılan ara transfer döneminin son gününe girilirken, Galatasaray'dan taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir hamle geldi.
Süper Lig'de topladığı 54 puanla lider durumda bulunan ve bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaptığı transfer hamleleriyle de adından söz ettirmeyi başarırken, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası normal şartlarda 12 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında belirlenen ara transfer dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu karar sonrası transfer döneminin son gününe girilirken şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, transferde bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor.
Bu transferin Icardi'yi bile unutturacağı, taraftarı deliye döndüreceği belirtiliyor.
Galatasaray, daha önce de gündemine gelen ancak görüşmelerden sonuç alamadığı Paris Saint-Germain'in yıldızı Renato Sanchez transferini bitirerek taraftarlarına bir son gün hediyesi vermek istiyor.