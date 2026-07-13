Galatasaray'dan Sezonun İlk Bombası: İstanbul'a İniş Saati Belli Oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için bu akşam saat 21.00 sularında İstanbul'da olacak.

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Galatasaray'dan Sezonun İlk Bombası: İstanbul'a İniş Saati Belli Oldu
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Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.

FRANSIZ ORTA SAHAYLA KİRALIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul’a gelecek.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Lesley Ugochukwu, futbola Rennes altyapısında başladı ve 2021’de A takıma yükselerek Ligue 1’de forma giymeye başladı.

Genç yaşına rağmen fizik gücü, savunma önü sertliği ve merkez orta sahadaki atletik profiliyle dikkat çeken Fransız oyuncu, Rennes formasıyla 60 maça çıktıktan sonra 2023 yazında Chelsea’ye transfer oldu.

Londra ekibindeki ilk sezonunda 15 maçta şans bulan Ugochukwu, 2024-25 sezonunu Premier Lig ekiplerinden Southampton’da kiralık olarak geçirdi; burada 26 lig maçına çıkıp 1 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

Chelsea kariyeri sonrası Burnley’ye transfer olan 2004 doğumlu orta saha, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da forma giyme şansı buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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