Galatasaray'dan Sezonun İlk Bombası: İstanbul'a İniş Saati Belli Oldu
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için bu akşam saat 21.00 sularında İstanbul'da olacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.
FRANSIZ ORTA SAHAYLA KİRALIK ANLAŞMA
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK
Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul’a gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: