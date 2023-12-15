Galatasaray’a kötü haber: Tedavisine başlandı

Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde sakatlandığını açıkladı.

Galatasaray’a kötü haber: Tedavisine başlandı

Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğu ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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