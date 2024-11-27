Galatasaray'dan Osimhen'in Pabucunu Dama Attıracak Hamle: Yıldız Oyuncu İçin Harekete Geçildi
Galatasaray'da Icardi'nin yerine aynı kalitede bir isim transfer etmek için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekip rotayı Fransa'ya çevirdi.
Süper Lig’in son şampiyonu ve bu sezonun da en önemli şampiyonluk adayları arasında yer alan Galatasaray’da Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatması planları bozdu.
Ara transferde kadroya bir santrfor daha katmak isteyen sarı-kırmızılıların, dünya yıldızı Victor Osimhen’in yanına bir ismi daha katmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın hedefindeki ismin ise Lille’de forma giyen Jonathan David olduğu iddia edildi. Fransız ekibiyle bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı.
Yıldız oyuncunun ismi birçok Avrupa kulübüyle de anılıyor. Jonathan David’in piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.