Galatasaray'dan Osimhen'in Pabucunu Dama Attıracak Hamle: Yıldız Oyuncu İçin Harekete Geçildi

Ara transferde kadroya bir santrfor daha katmak isteyen sarı-kırmızılıların, dünya yıldızı Victor Osimhen’in yanına bir ismi daha katmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın hedefindeki ismin ise Lille’de forma giyen Jonathan David olduğu iddia edildi. Fransız ekibiyle bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı.