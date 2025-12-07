Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı

Kadrosunu yıldızlarla donatan ve yeni transferlere de yeşil ışık yakan Galatasaray’ın, Liverpool’dan ayrılmak isteyen Mohamed Salah için teklif vermeye hazır olduğu öne sürüldü. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların belirlediği astronomik maaşı da yazdı.

Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı
Süper Lig'de 4 yıl üst üste şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu sezon kadrosunu daha da güçlendirdi. Victor Osimhen, Leroy Sane ve Wilfried Singo gibi yıldız oyuncuları transfer eden sarı-kırmızılılar, masada bir kez daha el büyütüyor.

Fichajes'in aktardığına göre; şampiyonluk da yaşadığı Liverpool’da ilk 11'den çıkarılan yıldız futbolcu Mohamed Salah’nın, 2 yıllık bir sözleşmesi olmasına rağmen Premier Lig devinden ayrılmak istediği söyleniyor.

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Hem Avrupa hem de Suudi Arabistan ekipleriyle adı anılan Salah için Galatasaray'ın da iletişimde olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Salah’a yıllık 19 milyon euroya kadar bir sözleşme ile ilk 11’in değişilmez ismi olmayı garanti edeceği ifade edildi.

Geçen sezon Liverpool’un şampiyonluğunda en kilit isimlerden biri olan Mısırlı oyuncu, bu yıl ise daha az forma şansı bulduğu için 19 maçta beş gol ve üç asist kaydedebildi.

