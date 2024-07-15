Galatasaray'dan Kötü Prova: Düsseldorf'a Farklı Mağlup Oldu
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bundesliga 2 takımlarından Düsseldorf ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 5-2'lik farklı mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro iskeletini korudu. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken kamp ise sürüyor.
LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austuria’da mücadele eden Galatasaray, burada ikinci maçına çıktı.
Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kaybetti. Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Galatasaray, 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesinde toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. Fortuna Düsseldorf maçının ardından sarı-kırmızılıların rakipleri Trencin, Lecce ve Parma takımları olacak. Hazırlık maçı programı şu şekilde;
18 Temmuz Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Galatasaray - Parma