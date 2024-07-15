Galatasaray'dan Kötü Prova: Düsseldorf'a Farklı Mağlup Oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro iskeletini korudu. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken kamp ise sürüyor.

LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austuria’da mücadele eden Galatasaray, burada ikinci maçına çıktı.

Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kaybetti. Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Galatasaray, 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesinde toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. Fortuna Düsseldorf maçının ardından sarı-kırmızılıların rakipleri Trencin, Lecce ve Parma takımları olacak. Hazırlık maçı programı şu şekilde;

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma