Galatasaray'dan Kötü Prova: Düsseldorf'a Farklı Mağlup Oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bundesliga 2 takımlarından Düsseldorf ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 5-2'lik farklı mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Galatasaray'dan Kötü Prova: Düsseldorf'a Farklı Mağlup Oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro iskeletini korudu. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken kamp ise sürüyor.

LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austuria’da mücadele eden Galatasaray, burada ikinci maçına çıktı.

Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kaybetti. Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Galatasaray, 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesinde toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. Fortuna Düsseldorf maçının ardından sarı-kırmızılıların rakipleri Trencin, Lecce ve Parma takımları olacak. Hazırlık maçı programı şu şekilde;

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

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