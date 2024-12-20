Galatasaray'dan Kötü Haber! Genç Oyuncu Sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularında Sadık Emir Kabaca'nın sakatlandığı açıklandı. 24 yaşındaki Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan Kötü Haber! Genç Oyuncu Sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Sadık Emir Kabaca'nın sağlık durumu hakkında bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu 6. maçında Almanya'nın Rasta Vechta ekibiyle oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan Kötü Haber! Genç Oyuncu Sakatlandı - Resim : 1

Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığını da aktardı.

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Kaynak: AA

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