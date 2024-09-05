Galatasaray'dan Karaborsa Bilet Skandalı İddialarına Yeni Açıklama

Son günlerde karaborsa bilet satışından 56 milyon euro gelir elde edildiği iddialarıyla gündeme gelen Galatasaray’dan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan iddialara yönelik bir açıklama yaparken, "Herkes bilsin ki Galatasaray’ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanın karşısında bugüne kadar dimdik durdum, her zaman da dururum" ifadelerini kullandı.

'KAMU VİCDANINI RAHATLATACAĞIZ'

Milliyet’e konuşan Yazgan, karaborsa bilet satışını engellemek için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, “Kombine sahiplerinin sezon boyunca sınırsız transfer işlemi yapabileceği üç kontenjanı belirlemelerine imkan sağlayarak karaborsa satışın sistemsel olarak önlenmesine yönelik tedbir aldık. Herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirecek ve kamu vicdanını rahatlatacağız” dedi.

Yazgan, açıklamasında “Herkes bilsin ki Galatasaray’ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanın karşısında bugüne kadar dimdik durdum, her zaman da dururum" dediği açıklamalarının devamında, Bir an bile Galatasaray’ın menfaatlerine uymayacak bir yola sapmadım. Bütün kalbimle sevdiğim Galatasaray benim hayatım, kanım, canım, ailemin ferdi. İnsan en sevdiğine zarar verir mi? Bunu hiç aklından geçirir mi?" ifadelerini kullandı.

‘ERDEN TİMUR’UN GİDİŞİNDE PAYIM YOK’

Erden Timur’un kulüp yöneticiliğinden ayrılmasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Yazgan, Timur’un yönetici olmasında payı olduğunu ancak ayrılmasında payı olmadığını belirterek, “Bazen aynı kararlılıkla bir şeyleri savunduk, bazen fikir ayrılıklarımız da oldu ama asla birbirimize sırt dönmedik. Galatasaray’ın Erden Timur gibi bir şahsa her zaman ihtiyacı var. Aramızda hiçbir sorun yok, üstelik halen sık sık görüşerek fikir alışverişinde bulunuyoruz, sağ olsun ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda" diye konuştu.