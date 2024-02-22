Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması

Galatasaray yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin görüntülerine dair açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 1

Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareketle ilgili Galatasaray cephesinden bir açıklama daha geldi.

1 7
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 2

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin söz konusu görüntüsüyle ilgili konuştu.

2 7
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 3

'GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ'

Tuzağa düşmeyeceklerini bildiren Natan, "Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Prag maçı oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri inceliyoruz.

3 7
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 4

Paylaşım yapan ve manupülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız.

4 7
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 5

Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

5 7
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 6
6 7
Galatasaray'dan Icardi'yle ilgili son dakika açıklaması - Resim: 7
7 7