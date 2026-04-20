Galatasaray'dan Flaş Uğurcan Çakır Hamlesi

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağladı. Yurt dışından talipleri olduğu belirtilen Çakır için ise Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek'in Çakır'ın maaşına büyük bir zam yapacağı ve milli eldivenin takımdan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyi planlamadığı öğrenildi.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sezon başında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek büyük ses getiren Galatasaray, milli eldiven için yeni bir hamle hazırlığı yapıyor.

INTER'İN İLGİSİ DOĞRULANDI

Performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri olan Uğurcan Çakır için Inter harekete geçmişti. Galatasaray cephesi Inter'in Uğurcan Çakır'a ilgisini doğruladı. Başkan Dursun Özbek ise tüm gelişmeler sonrası 30 yaşındaki kaleciyle ilgili çarpıcı bir karar aldı.

YÜZDE YÜZ ZAM KARARI

Özbek'in 110 milyon lira maaş alan Uğurcan Çakır'a yüzde 100 zam yapacağı belirtildi. Deneyimli eldivenle yolları ayırmayı kesinlikle düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle Uğurcan Çakır'ı performansı nedeniyle ödüllendirecek.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Inter Uğurcan Çakır
EuroLeague’de Şampiyon Fenerbahçe Opet EuroLeague’de Şampiyon Fenerbahçe Opet
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Zirve Yolunda Kritik Kayıp: Trabzonspor'a 90+3'te Başakşehir Çelmesi Trabzonspor'a 90+3'te Başakşehir Çelmesi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Kanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' Demiş Kanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' Demiş
Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı