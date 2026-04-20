Galatasaray'dan Flaş Uğurcan Çakır Hamlesi

Sezon başında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek büyük ses getiren Galatasaray, milli eldiven için yeni bir hamle hazırlığı yapıyor.

INTER'İN İLGİSİ DOĞRULANDI

Performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri olan Uğurcan Çakır için Inter harekete geçmişti. Galatasaray cephesi Inter'in Uğurcan Çakır'a ilgisini doğruladı. Başkan Dursun Özbek ise tüm gelişmeler sonrası 30 yaşındaki kaleciyle ilgili çarpıcı bir karar aldı.

YÜZDE YÜZ ZAM KARARI

Özbek'in 110 milyon lira maaş alan Uğurcan Çakır'a yüzde 100 zam yapacağı belirtildi. Deneyimli eldivenle yolları ayırmayı kesinlikle düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle Uğurcan Çakır'ı performansı nedeniyle ödüllendirecek.

Kaynak: Sabah