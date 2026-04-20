Galatasaray'dan Flaş Uğurcan Çakır Hamlesi
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağladı. Yurt dışından talipleri olduğu belirtilen Çakır için ise Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek'in Çakır'ın maaşına büyük bir zam yapacağı ve milli eldivenin takımdan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyi planlamadığı öğrenildi.
Sezon başında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek büyük ses getiren Galatasaray, milli eldiven için yeni bir hamle hazırlığı yapıyor.
INTER'İN İLGİSİ DOĞRULANDI
Performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri olan Uğurcan Çakır için Inter harekete geçmişti. Galatasaray cephesi Inter'in Uğurcan Çakır'a ilgisini doğruladı. Başkan Dursun Özbek ise tüm gelişmeler sonrası 30 yaşındaki kaleciyle ilgili çarpıcı bir karar aldı.
YÜZDE YÜZ ZAM KARARI
Özbek'in 110 milyon lira maaş alan Uğurcan Çakır'a yüzde 100 zam yapacağı belirtildi. Deneyimli eldivenle yolları ayırmayı kesinlikle düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle Uğurcan Çakır'ı performansı nedeniyle ödüllendirecek.
Kaynak: Sabah