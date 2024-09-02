Galatasaray'dan Filip Kostic Hamlesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya imza atmasının beklendiği bu süreçte Galatasaray'ın Filip Kostic'i gündemine aldığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer etmek istediği vurgulandı. Filip Kostic'in Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sırp futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro.

Kragujevac altyapısında yetişen Filip Kostic daha sonra Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Juventus, 2022-2023 sezonu başında Filip Kostic için 14 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödedi. Filip Kostic, Sırbistan Milli Takımı'nda 64 karşılaşmada süre aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 3 gol sevinci yaşadı.