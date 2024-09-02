Galatasaray'dan Filip Kostic Hamlesi

Süper Lig'in devi Galatasaray, Victor Osimhen'dan sonra Juventus'un sol kanadı Filip Kostic'i transfer etmek için harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'nu 11 milyon euroya Benfica'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray, Filip Kostic ile resmen görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan Filip Kostic Hamlesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya imza atmasının beklendiği bu süreçte Galatasaray'ın Filip Kostic'i gündemine aldığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer etmek istediği vurgulandı. Filip Kostic'in Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sırp futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro.

Kragujevac altyapısında yetişen Filip Kostic daha sonra Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Juventus, 2022-2023 sezonu başında Filip Kostic için 14 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödedi. Filip Kostic, Sırbistan Milli Takımı'nda 64 karşılaşmada süre aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 3 gol sevinci yaşadı.

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