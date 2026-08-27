Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Olay Gönderme! “Gala'da Sıradan Bir Gün Daha”

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Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele edecek 36 takım arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alıyor.

18 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, geçen sezon Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid ve Juventus gibi güçlü rakiplerle karşılaşarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'da Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne yükselen Fenerbahçe'ye ise sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabının “Şampiyonlar Ligi geri döndü” paylaşımını alıntılayan Galatasaray, aslan emojisiyle birlikte “Gala'da sıradan bir gün daha” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi