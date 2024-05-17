Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tepkisi: Şaşkınlıkla karşıladık

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, bu pazar oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Arda Kardeşler'in atanmasına tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tepkisi: Şaşkınlıkla karşıladık

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Arda Kardeşler'in atanmasına, Galatasaray cephesinden tepki geldi.

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın 2. başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Metin Öztürk açıklamasında, "Arda Kardeşler konusu bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı kararın şampiyonluğua tesir edeceği bir maça, hakemin manuel atanması. Bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdaheleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi ve bir daha bu maça atanması. 6-1 kazandığımız Sivasspor maçında 1 penaltımız, 1 golümüz ve rakibe 1 penaltı kararı verilmedi. Maç 0-0 olsaydı ne olacaktı? Aynı hakemin Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında yaptıkları, Karagümrük ve Ankaragücü maçında yaptıkları..." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca şunları söyledi, "İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetmizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel olarak bu maça atanması, olabilecek hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olduğunu gösteriyor."

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tepkisi: Şaşkınlıkla karşıladık - Resim : 1


"GERÇEK 5 YILDIZ İÇİN İLERLİYORUZ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Dursun Özbek'in liderliğinde yola devam ettiklerini belirterek, "Umarım onun liderliğinde ikinci kez şampiyon oluruz. Çakma beş yıldız değil, gerçek beş yıldız için ilerliyoruz." dedi.

Öztürk ayrıca, "Sosyal medyada bir haber dönüyor. Bizim bu maça kupa istediğimiz konuşuluyor. Şampiyonluk netleşmeden federasyona başvuru yapacak değiliz." açıklamasında bulundu.

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