Galatasaray'dan Farklı Galibiyet
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u farklı geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Galatasaray, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmaya ilişkin bilgiler ise şöyle:
LKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4
1'İNCİ PERİYOT 15-21
DEVRE: 23-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60
Kaynak: DHA