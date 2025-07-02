Galatasaray'dan Duygusal Veda!
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor... Son olarak Kerem Demirbay'ın takımdan ayrıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekip sosyal medyadan bir veda mesajı yayımladı.
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.
Son olarak, Kerem Demirbay, Galatasaray’dan resmen ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayımladı. Demirbay için şu ifadeler kullanıldı:
“Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!”
Kaynak: Haber Merkezi
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