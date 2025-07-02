Galatasaray'dan Duygusal Veda!

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Kerem Demirbay, Galatasaray’dan resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayımladı. Demirbay için şu ifadeler kullanıldı:

“Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!”

Kaynak: Haber Merkezi