Galatasaray'dan Duygusal Veda!

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor... Son olarak Kerem Demirbay'ın takımdan ayrıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekip sosyal medyadan bir veda mesajı yayımladı.

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Galatasaray'dan Duygusal Veda!
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Kerem Demirbay, Galatasaray’dan resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayımladı. Demirbay için şu ifadeler kullanıldı:

“Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!”

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Kaynak: Haber Merkezi

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