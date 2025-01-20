Galatasaray'dan Dev Anlaşma

Galatasaray Kulübü ile içecek markası Sultan arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

RAMS Park'ta gerçekleşen imza törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Florya'nın Suyu Proje Koordinatörü Aytaç Tacar, Sultan İçecek Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Mümtaz Enes Demiray ve Metin Yazıcı'nın yanı sıra davetliler katıldı.

Son dönemde yaptıkları sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledikleri için mutlu olduklarını belirten Niyazi Yelkencioğlu, "Florya'nın suyu efsanesi bugün resmen gerçek oldu. Takımımıza katılan her futbolcunun buraya kısa zamanda büyük aidiyet duyması 'Florya suyunda ne var?' esprisini dile getirdi. Artık Florya'nın suyunda ne olduğu tüm Galatasaraylılar, hatta merak eden diğer takım taraftarları da görebilir. Bu değerli anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ocak ayı sonuna kadar Kemerburgaz'a geçmeyi planladıklarını söyleyen Yelkencioğlu, transfer çalışmaları hakkında ise "En iyi transfer, sessiz yürütülen transferdir. Gazeteler bir sürü isim yazıyor. O isimleri almadığınız zaman başarısız görünüyorsunuz. Transfer komitesi, Galatasaray'a en faydalı olacak oyuncuları almaya çalışıyor. Rakiplerimiz de bizden görerek kaliteli oyuncular getirmeye başladılar. Galatasaraylılar merak etmesin, en iyi oyuncuları getirmek için çalışıyoruz ve bu sene şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Kıymetli bir adım attıklarına vurgu yapan Sultan İçecek Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Enes Demiray, "Bugün sadece sponsorluk değil, aynı zamanda işbirliğinin başlangıcı olarak çok kıymetli bir adım atıyoruz. Galatasaray için özel tasarladığımız 'Florya'nın Suyu' sloganıyla bir efsaneyi gerçeğe dönüştürmek ve Sultan kalitesiyle taraftarla buluşturmak bizim için büyük bir onur ve gururdur. Bu yalnızca bir su değil, başarıya, mücadeleye ve Galatasaray ruhuna adanmış bir semboldür. Bu sembolün bir parçası olmak bizim için gurur kaynağı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Metin Yazıcı ise kulübe sponsor olmanın mutluluğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sponsorluk imza töreni, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: AA